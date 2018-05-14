Lufthansa meldet soliden April

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im April 2018 insgesamt 5,945 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Das Angebot wurde auf 16,643 Milliarden Sitzplatzkilometer um 3,8 Prozent erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 13,437 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,7 Prozentpunkte auf 80,7 Prozent.

Konzernweit schnellten die Passagierzahlen verglichen mit dem vorjährigen April um 9,1 Prozent auf 12,188 Millionen Fluggäste nach oben.