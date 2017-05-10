Lufthansa meldet soliden April

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Airport Authority Orlando)

Lufthansa konnte im April 2017 insgesamt 5,680 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Wachstum von 10,8 Prozent.

Das Angebot wurde auf 16,040 Milliarden Sitzplatzkilometer um drei Prozent erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um zwölf Prozent auf 13,211 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 6,6 Prozentpunkte auf 82,4 Prozent.

Konzernweit schnellten die Passagierzahlen verglichen mit dem vorjährigen April um 25,1 Prozent auf 11,164 Millionen Fluggäste nach oben.