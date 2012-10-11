Lufthansa meldet solide Septemberzahlen

Mit der Lufthansa flogen im September 2012 mit 6,916 Millionen Passagiere, 1,8 Prozentpunkte mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem September 2011 um 0,1 Prozentpunkte auf 16,808 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 13,523 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 5,5 Prozentpunkten hinnehmen, transportiert wurden im September 2012 142.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im September 2012 um 1,6 Prozentpunkte auf 9,561 Millionen Fluggäste. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 78,835 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 3,5 Prozentpunkten entspricht.