Lufthansa meldet solide Septemberzahlen

Mit der Lufthansa flogen im September 2013 mit 7,305 Millionen Passagiere, 4,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem September 2012 um 4,4 Prozent auf 17,580 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 5,9 Prozent auf 14,328 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ist um 1,1 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent angestiegen. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen leichten Rückgang von 0,8 Prozent hinnehmen, transportiert wurden im September 142.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im September 2013 um 0,6 Prozent auf 9,925 Millionen Fluggäste. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 79,774 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 0,6 Prozent entspricht.