Lufthansa meldet solide Märzzahlen

Im März 2010 flogen mit Lufthansa 4,979 Millionen Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 9,8 Prozent.

Das Angebot wurde um 4,9 Prozent auf 13,326 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut und die Nachfrage stieg im Berichtsmonat März um 9,6 Prozentpunkte auf 10,533 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor konnte um 3,3 Punkte auf 79 Prozent ausgebaut werden. Bei der Lufthansa ist eine kräftige Markterholung zu erkennen, im ersten Quartal flogen mit der Kranich Airline 12,237 Millionen Passagiere, was einem Plus von 1,2 Prozent entspricht. Konzernweit wurden im ersten Quartal 2010 mehr als 19 Millionen Fluggäste transportiert.