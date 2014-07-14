Lufthansa meldet solide Junizahlen

Mit der Lufthansa flogen im Juni 2014 mit 7,337 Millionen Fluggästen 1,5 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juni 2013 um 2,9 Prozent auf 18,305 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 2,3 Prozent auf 14,940 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 0,5 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent zurück. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Kranich Airline 36,329 Millionen Passagiere, das waren ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Lufthansa Cargo muss bei den Frachttonnagen eine Abnahme von acht Prozent vermelden, transportiert wurden im Juni 137.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 1,3 Prozent auf 9,930 Millionen Fluggäste. Mit den Fluggesellschaften im Lufthansa Konzern flogen im ersten Halbjahr 2014 49,883 Millionen Passagiere, 0,8 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2013.