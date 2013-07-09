Lufthansa meldet solide Junizahlen

Mit der Lufthansa flogen im Juni 2013 mit 7,227 Millionen Fluggästen 2,6 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juni 2012 um 3,3 Prozent auf 17,793 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 14,612 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich ebenfalls leicht um 0,7 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent. Lufthansa Cargo muss bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 0,8 Prozent melden, transportiert wurden im Juni 149.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um zwei Prozent auf 9,796 Millionen Fluggäste. Mit den Fluggesellschaften im Lufthansa Konzern flogen im ersten Halbjahr 2013 49,463 Millionen Passagiere, 0,4 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten 2012.