Lufthansa meldet solide Dezemberzahlen

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Lufthansa German Airlines konnte im Dezember 2018 insgesamt 4,868 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 5,2 Prozent.

Das Angebot wurde bei den Lufthansa German Airlines verglichen mit dem Dezember 2017 um 8,7 Prozent auf 14,599 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 7,7 Prozent auf 11,449 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 78,4 Prozent verschlechtert.

Bei den Lufthansa German Airlines stiegen im letzten Jahr 70,108 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,5 Prozent.

Im gesamten Lufthansa Konzern stiegen die Passagierzahlen im Dezember um 6,9 Prozent auf 9,916 Millionen Fluggäste. Von Januar bis Dezember transportierten die Fluggesellschaften in der Lufthansa Group gesamthaft 142,335 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zehn Prozent.