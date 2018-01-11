Lufthansa meldet solide Dezemberzahlen

Lufthansa Airbus A330 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im Dezember 2017 insgesamt 4,658 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 7,3 Prozent.

Das Angebot wurde bei den Lufthansa German Airlines verglichen mit dem Dezember 2016 um 7,3 Prozent auf 13,427 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 5,1 Prozent auf 10,632 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 79,2 Prozent verbessert.

Bei den Lufthansa German Airlines stiegen im letzten Jahr 66,234 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.

Im gesamten Lufthansa Konzern stiegen die Passagierzahlen im Dezember um 19,9 Prozent auf 9,338 Millionen Fluggäste. Von Januar bis Dezember transportierten die Fluggesellschaften in der Lufthansa Group gesamthaft 130,040 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 18,6 Prozent. Das starke Wachstum lässt sich durch die Übernahme von Brussels Airlines und Teile der Airberlin Gruppe erklären.