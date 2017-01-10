Lufthansa meldet solide Dezemberzahlen

Boeing 747-8I Lufthansa (Foto: Boeing)

Lufthansa konnte im Dezember 2016 insgesamt 4,343 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 4,1 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Dezember 2015 um 0,8 Prozent auf 12,891 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 10,120 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,5 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent verbessert.

Bei der Lufthansa Passage stiegen im letzten Jahr 62,418 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von 0,1 Prozent.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Dezember um zwei Prozent auf 7,790 Millionen Fluggäste. Von Januar bis Dezember transportierten die Konzernfluggesellschaften gesamthaft 109,670 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,8 Prozent.