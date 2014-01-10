Lufthansa meldet solide Dezemberzahlen

Lufthansa konnte im Dezember 2013 5,234 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Zunahme von 3,4 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Dezember 2012 um 0,2 Prozent auf 13,458 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage verbesserte sich um 2,3 Prozent auf 10,429 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 77,5 Prozent verbessert. Lufthansa musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 2,3 Prozent bekannt geben, transportiert wurden im Dezember 2013 133.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit konnten die Passagierzahlen im Dezember 2013 um 2,5 Prozent auf 7,299 Millionen Fluggäste verbessert werden. Bei der Lufthansa Passage stiegen im letzten Jahr 76,261 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Plus von 1,4 Prozent. Im 2013 transportierten die Konzernairlines gesamthaft 104,587 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von einem Prozent.