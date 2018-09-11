Lufthansa meldet solide Augustzahlen

Lufthansa Airbus A330 (Foto: Lufthansa)

Mit der Lufthansa German Airlines flogen im August 2018 insgesamt 6,509 Millionen Fluggästen, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 7,3 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem August 2017 um vier Prozent auf 18,087 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 4,3 Prozent auf 15,571 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf solide 86,1 Prozent verbessert.

In den ersten acht Monaten flogen mit der Lufthansa German Airlines insgesamt 46,708 Millionen Passagiere, das waren 7,3 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im August 2018 um zehn Prozent auf 13,755 Millionen Fluggäste.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa insgesamt 94,840 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 11,2 Prozent entspricht.