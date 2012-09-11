Lufthansa meldet solide August Zahlen

Mit der Lufthansa flogen im August 2012 mit 6,950 Millionen Fluggästen 4,4 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem August 2011 um 1,8 Prozentpunkte auf 17,983 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte auf 14,896 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent verbessert. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von acht Prozentpunkten hinnehmen, transportiert wurden im August 2012 137.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im August 2012 um 3,1 Prozentpunkte auf 9,628 Millionen Fluggäste. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 69,214 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 3,6 Prozentpunkten entspricht.