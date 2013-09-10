Lufthansa meldet solide August Zahlen
10.09.2013 BGRO
Mit der Lufthansa flogen im August 2013 mit 7,315 Millionen Fluggästen 3,9 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.Das Angebot wurde gegenüber dem August 2012 um 2,5 Prozent auf 18,458 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 4,8 Prozent auf 15,627 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 84,7 Prozent verbessert. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 1,3 Prozent hinnehmen, transportiert wurden im August 2013 136.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im August um 3,4 Prozent auf 10,066 Millionen Fluggäste. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 69,847 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 0,3 Prozent entspricht.