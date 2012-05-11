Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa konnte im April 2012 6,262 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Zunahme von 2,5 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde gegenüber dem April um 0,5 Prozentpunkte auf 15,742 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 12,212 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch schwache 77,6 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 10,5 Prozentpunkten hinnehmen, transportiert wurden im April 2012 144.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im April um 3,8 Prozentpunkte auf 8,695Millionen Fluggäste.