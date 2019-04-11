Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa German Airlines konnte im März 2019 insgesamt 5,753 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Zunahme von 1,4 Prozent.

Das Angebot wurde um 3,3 Prozent auf 16,334 Milliarden Sitzplatzkilometern ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 13,110 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 1,2 Prozentpunkte auf 80,3 Prozent zurück.

Im ersten Quartal 2019 konnte die Lufthansa German Airlines insgesamt 14,977 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.

Konzernweit konnten die Passagierzahlen im März 2019 um 1,7 Prozent auf 11,274 Millionen Fluggäste gesteigert werden.

In den ersten drei Monaten 2019 flogen mit allen Airlines des Lufthansa Konzerns 29,384 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,1 Prozent.