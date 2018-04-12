Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa Airbus A330 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im März 2018 insgesamt 5,691 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Zunahme von 10,2 Prozent.

Das Angebot wurde um 4,8 Prozent auf 15,806 Milliarden Sitzplatzkilometern ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,2 Prozent auf 12,884 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor konnte um 3,3 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent verbessert werden.

Im ersten Quartal 2018 konnten die Lufthansa German Airlines insgesamt 14,757 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 7,6 Prozent.

Konzernweit konnten die Passagierzahlen im März 2018 um 15,7 Prozent auf 11,104 Millionen Fluggäste gesteigert werden.

In den ersten drei Monaten 2018 flogen mit allen Airlines des Lufthansa Konzerns 28,571 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 13,1 Prozent.