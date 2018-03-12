Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa Airbus A330 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa German Airlines konnten im Februar 2018 insgesamt 4,528 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar einem Plus von 6,5 Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 4,7 Prozent auf 13,233 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um fünf Prozent auf 10,046 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich ganz leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 75,9 Prozent.

Die Passagierzahlen für den ganzen Lufthansa Konzern konnten im Februar 2018 um 13,1 Prozent auf 8,788 Millionen Fluggäste gesteigert werden.