Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa Airbus A321 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im März 2016 4,937 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Zunahme von 4,2 Prozent.

Das Angebot wurde um sechs Prozent auf 15,089 Milliarden Sitzplatzkilometern erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,1 Prozent auf 11,537 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 0,6 Prozentpunkte auf 76,5 Prozent zurück.

Im internationalen Vergleich hinkt Lufthansa bei der Auslastung den konkurrierenden Airlines stark hinterher, Deutschlands Flag Carrier sollte so rasch wie möglich das Angebot besser auf die Nachfrage anpassen. Die grossen US Airlines fliegen momentan mit Auslastungen, die weit über 80 Prozent liegen.

Konzernweit konnten die Passagierzahlen im März 2016 um vier Prozent auf 8,418 Millionen Fluggäste gesteigert werden.