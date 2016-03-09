Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa Airbus A321 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im Februar 2016 4,158 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 3,6 Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 7,3 Prozent auf 12,850 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 4,5 Prozent auf 9,301 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 72,4 Prozent, im Branchenvergleich ist das eine relativ tiefe Auslastung.

Konzernweit konnten die Passagierzahlen im Februar 2016 um 4,6 Prozent auf 6,915 Millionen Fluggäste gesteigert werden.