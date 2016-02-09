Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa Airbus A321 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im Januar 2016 4,182 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 1,4 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Januar 2015 um 2,5 Prozent auf 13,592 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 2,9 Prozent auf 10,386 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 76,4 Prozent.

Konzernweit stiegen bei der Lufthansa 6,999 Millionen Fluggäste zu, das ist ein Plus von zwei Prozent.

Bei der Lufthansa Passage stiegen im letzten Jahr 79,305 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von 2,3 Prozent. Von Januar bis Dezember transportierten die Konzernairlines gesamthaft 107,679 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.