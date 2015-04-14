Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa Airbus A340 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im März 2015 5,931 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresmärz entspricht dies einer Zunahme von 0,8 Prozent.

Das Angebot wurde um 1,4 Prozent auf 15,580 Milliarden Sitzplatzkilometern erhöht. Die Nachfrage verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 11,960 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um 0,9 Prozentpunkte auf 76,8 Prozent nach oben.

Im internationalen Vergleich hinkt Lufthansa bei der Auslastung den konkurrierenden Airlines stark hinterher, Deutschlands Flag Carrier sollte so rasch wie möglich das Angebot besser auf die Nachfrage anpassen, damit Ende Jahr auch wieder ein akzeptabler Gewinn resultiert. Die grossen US Airlines fliegen momentan mit Auslastungen, die weit über 80 Prozent liegen.

Konzernweit gingen die Passagierzahlen im März 2015 um 0,2 Prozent auf 8,091 Millionen Fluggäste zurück.

Lufthansa Cargo transportierte im März 149 Tausend Tonnen Fracht und Post, das entspricht einer Abnahme von 3,4 Prozent.