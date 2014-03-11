Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa konnte im Februar 2014 4,869 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Zunahme von 1,5 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Februar 2013 um 1,1 Prozent auf 12,855 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um 0,9 Prozent auf 9,363 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 72,8 Prozent. Lufthansa Cargo konnte bei den Frachttonnagen ein leichtes Plus von 0,3 Prozent vermelden, transportiert wurden im Februar 125.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit gingen die Passagierzahlen im Februar 2014 um 0,6 Prozent auf 6,684 Millionen Fluggäste nach oben.