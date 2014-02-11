Lufthansa meldet mehr Passagiere

Lufthansa konnte im Januar 2014 5,020 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresjanuar einer Zunahme von 2,8 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Januar 2013 um 1,1 Prozent auf 14,093 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 2,2 Prozent auf 10,613 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 75,3 Prozent. Lufthansa Cargo konnte bei den Frachttonnagen eine Zunahme von 1,2 Prozent bekannt geben, transportiert wurden im Januar 116.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen bei der Lufthansa 6,943 Millionen Fluggäste zu, das ist ein Plus von zwei Prozent.