Lufthansa meldet mehr Fluggäste

Mit der Lufthansa flogen im September 2011 6,007 Millionen Fluggästen, das sind 5,2 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem September 2010 um 9,3 Prozent auf 15,915 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 5,7 Prozent auf 12,714 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 2,8 Prozentpunkte auf unbefriedigende 79,9 Prozent. Lufthansa Cargo konnte im September 2011 bei den Frachttonnagen eine Zunahme von 0,3 Prozent vermelden, transportiert wurden im September 2011 150.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im September 2011 um 3,6 Prozent auf 9,940 Millionen Fluggäste. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 80,671 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einem Wachstum von 8,1 Prozent.