Lufthansa meldet leicht weniger Passagiere

Lufthansa konnte im Februar 2013 4,778 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einer Abnahme von 0,8 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde gegenüber dem Februar 2012 um 3,6 Prozentpunkte auf 12,994 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf 9,461 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf immer noch unbefriedigende 72,8 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 12,9 Prozentpunkten hinnehmen, transportiert wurden im Februar 125.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit gingen die Passagierzahlen im Februar 2013 um 1,5 Prozentpunkte auf 6,623 Millionen Fluggäste zurück.