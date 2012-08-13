Lufthansa meldet höheres Passagieraufkommen

Mit der Lufthansa flogen im Juli 2012 mit 7,401 Millionen Fluggästen 3,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juli 2011 um 1,7 Prozentpunkte auf 18,149 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 2,4 Prozentpunkte auf 15,276 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor konnte um 0,6 Prozentpunkte auf solide 84,2 Prozent verbessert werden. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 10,5 Prozentpunkten hinnehmen und transportierte 144.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Juli 2012 um 2,1 Prozentpunkte auf 10,154 Millionen Fluggäste.