Lufthansa meldet höheres Passagieraufkommen

Lufthansa Airbus A321 (Foto: Lufthansa)

Mit der Lufthansa flogen im Juli 2015 8,092 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juli 2014 um 3,8 Prozent auf 19,757 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um sieben Prozent auf 7,132 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor konnte um 2,6 Prozentpunkte auf 86,7 Prozent gesteigert werden. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 3,7 Prozent hinnehmen und transportierte 136.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Juli 2015 um 4,6 Prozent auf 10,993 Millionen Fluggäste.

In den ersten sieben Monaten flogen mit allen Airlines im Lufthansa Konzern 61,916 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,5 Prozent.