Lufthansa meldet höheres Passagieraufkommen

Mit der Lufthansa flogen im Juli 2013 mit 7,533 Millionen Fluggästen 0,6 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juli 2012 um 0,9 Prozent auf 18,341 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich ebenfalls um 0,9 Prozent auf 15,423 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor blieb bei soliden 84,1 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 0,2 Prozent hinnehmen und transportierte 145.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen im Juli 2013 um 0,4 Prozent auf 10,303 Millionen Fluggäste.