Lufthansa meldet guten Mai

Lufthansa Airbus A340-600 (Foto: Lufthansa)

Mit der Lufthansa German Airlines flogen im Mai 2018 insgesamt 6,240 Millionen Fluggäste, das waren 6,4 Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Das Angebot wurde gegenüber dem Mai 2017 um 4,4 Prozent auf 17,730 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 3,1 Prozent auf 14,040 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ging um einen Prozentpunkt auf 79,2 Prozent zurück.

Die Lufthansa German Airlines konnten in den ersten fünf Monaten insgesamt 26,943 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 6,7 Prozent.

Konzernweit konnte die Lufthansa Group im Mai weiter kräftig zulegen. Alle Lufthansa Airlines zusammen konnten 12,886 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von elf Prozent.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte die Lufthansa Group insgesamt 53,651 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von 11,7 Prozent.