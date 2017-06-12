Lufthansa meldet guten Mai
Mit der Lufthansa flogen im Mai 2017 insgesamt 5,863 Millionen Fluggäste, das waren 6,7 Prozent mehr als im Vorjahresmai.
Das Angebot wurde gegenüber dem Mai 2016 um 0,5 Prozent auf 16,983 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 6,4 Prozent auf 13,617 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor konnte um weitere 4,5 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent gesteigert werden.
Die Lufthansa konnte in den ersten fünf Monaten insgesamt 25,253 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.
Konzernweit konnte die Lufthansa Group im Mai weiter kräftig zulegen. Alle Lufthansa Airlines zusammen konnten 11,603 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 17 Prozent. Das überproportionale Wachstum kann mit der Integration von Brussels Airlines erklärte werden.
In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte die Lufthansa Group insgesamt 48,005 Millionen Passagiere transportieren, das entspricht einem Plus von 17 Prozent.