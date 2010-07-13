Lufthansa meldet gute Zahlen

Im Juni flogen mit der Kranich Airline 5,57 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Zunahme von 11,6 Prozent.

Im Juni 2010 stieg die Nachfrage um 9,8 Prozent auf 11.902 Milliarden Sitzplatzkilometer, das Angebot wurde nur leicht um 2,4 Prozent auf 14.283 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung konnte gegenüber dem Vorjahresjuni um 5,6 Punkte auf 83,3 Prozent verbessert werden. In den ersten sechs Monaten transportierte Lufthansa 27,176 Millionen Fluggäste, dies waren 1,8 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Auch die Luftfracht konnte sich nachhaltig erholen, hier stieg die Nachfrage im Juni 2010 um mehr als 25 Prozent auf 770 Millionen Tonnenkilometer, über die ersten sechs Monate des laufenden Jahres konnte die Fracht um 24,9 Prozent zulegen. Von Januar bis Juni flogen Konzernweit mit Lufthansa und ihren Tochterunternehmen 41,760 Millionen Fluggäste.