Lufthansa meldet Septemberzahlen

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa German Airlines konnte im September 2019 insgesamt 6,706 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 1,7 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem September 2018 um 4,4 Prozent auf 18,354 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 4,6 Prozent auf 15,460 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf solide 84,2 Prozent verbessert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Lufthansa German Airlines insgesamt 54,624 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.

Im gesamten Lufthansa Konzern konnten die Passagierzahlen im September 2019 um 2,3 Prozent auf 13,954 Millionen Fluggäste gesteigert werden.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa insgesamt 111,633 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 3,1 Prozent entspricht.