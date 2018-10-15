Lufthansa meldet Septemberzahlen

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Lufthansa German Airlines konnte im September 2018 insgesamt 6,617 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren sechs Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem September 2017 um 4,3 Prozent auf 17,580 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage verbesserte sich um 3,6 Prozent auf 14,776 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ist um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,1 Prozent zurückgegangen.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Lufthansa German Airlines insgesamt 53,325 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,1 Prozent.

Im gesamten Lufthansa Konzern konnten die Passagierzahlen im September 2018 um 8,8 Prozent auf 13,680 Millionen Fluggäste gesteigert werden.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa insgesamt 108,522 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 10,9 Prozent entspricht.