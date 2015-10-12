Lufthansa meldet Septemberzahlen

Lufthansa Airbus A321 (Foto: Lufthansa)

Lufthansa konnte im September 2015 7,535 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren 1,1 Prozent weniger als im gleichen Vorjahresmonat.

Der leichte Passagierrückgang lässt sich durch den Pilotenstreik begründen. Das Angebot wurde gegenüber dem September 2014 um 0,1 Prozent auf 18,464 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verschlechterte sich streikbedingt um 0,7 Prozent auf 15,308 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor ist um 0,6 Prozentpunkte auf 82,9 Prozent zurückgegangen. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Passagierairlines von Lufthansa insgesamt 61,238 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen einen Rückgang von 6,5 Prozent hinnehmen, transportiert wurden im September 131.000 Tonnen Luftfracht.

Konzernweit gingen die Passagierzahlen im September 2015 um 0,3 Prozent auf 10,248 Millionen Fluggäste zurück. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres stiegen bei den Konzern Airlines von Lufthansa gesamthaft 83,017 Millionen Passagiere zu, was einem Wachstum von 2,3 Prozent entspricht.