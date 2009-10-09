Lufthansa meldet September Zahlen

Die Deutsche Lufthansa AG kann dank ihren Neuakquisitionen BMI und AUA im September eine Verkehrszunahme im Passagierbereich von 25 Prozent vermelden.

Die Gruppe transportierte im vergangenen Monat 7,9 Millionen Passagiere, 1,6 Millionen mehr als noch im Jahr zuvor. Die Verkehrszahlen der Lufthansa setzen sich im September zum ersten mal aus denen der Lufthansa, Swiss International Airlines, British Midland (seit Juli) und Austrian Airlines zusammen. Ohne die zwei neuen Airlines BMI und AUA wären die Verkaufszahlen der Gruppe um mehr als drei Prozent gefallen. Die Auslastung stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 81 Prozent an. Das Hinzukommen der beiden Airlines habe zu dem Zuwachs der Kapazität von rund 15 Prozent beigetragen.