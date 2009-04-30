Lufthansa meldet Quartalsverlust
30.04.2009 RK
Lufthansa musste im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres bei einem Umsatz von 5,0 Milliarden Euro einen operativen Verlust von 44 Millionen Euro hinnehmen.In einem rezessiven wirtschaftlichen Umfeld hat der Lufthansa Konzern im ersten Quartal 2009 einen Umsatz von 5,0 Mrd. EUR (Vorjahr: 5,6 Mrd. EUR) erwirtschaftet. Das operatives Ergebnis von -44 Mio. EUR (Vorjahr: 172 Mio. EUR) ist durch die schwache Nachfrage nach Passagier- und Frachtflügen, aber auch durch den gesunkenen Treibstoffpreis sowie durch Einmaleffekte geprägt. Das Konzernergebnis beläuft sich auf -256 Mio. EUR (Vorjahr: 44 Mio. EUR). Die Vorjahreswerte wurden aufgrund von Bewertungsänderungen aus IFRIC 13 („Customer Loyalty Programmes“) angepasst. Mangels Anzeichen einer kurzfristigen Nachfrageerholung ist auch für das Gesamtjahr ein Umsatzrückgang zu erwarten, der mit einer signifikanten Reduzierung des operativen Ergebnisses einher gehen wird. Der Vorstand geht jedoch weiterhin davon aus, auch in diesem Umfeld ein deutlich positives operatives Ergebnis erzielen zu können. Link:Lufthansa