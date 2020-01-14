Lufthansa meldet Passagierzahlen

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Lufthansa German Airlines konnte im Dezember 2019 insgesamt 4,896 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 0,9 Prozent.

Das Angebot wurde bei Lufthansa German Airlines verglichen mit dem Dezember 2018 um 3,7 Prozent auf 15,136 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 7,4 Prozent auf 12,296 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,8 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent verbessert.

Bei den Lufthansa German Airlines stiegen im letzten Jahr 71,307 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.

Im gesamten Lufthansa Konzern sind die Passagierzahlen im Dezember um 0,3 Prozent auf 9,861 Millionen Fluggäste leicht zurückgegangen. Von Januar bis Dezember transportierten die Fluggesellschaften in der Lufthansa Group gesamthaft 145,190 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,3 Prozent.