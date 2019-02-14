Lufthansa meldet Passagierplus

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa German Airlines konnten im Januar 2019 insgesamt 4,593 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Plus von 1,8 Prozent.

Das Angebot bei der Lufthansa German Airlines wurde gegenüber dem Januar 2018 um 4,3 Prozent auf 14,955 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um vier Prozent auf 11,419 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 76,4 Prozent.

Im gesamten Lufthansa Konzern stiegen die Passagierzahlen im Januar 2019 um 4,8 Prozent auf 9,064 Millionen Fluggäste.

Im Berichtsjahr 2018 flogen mit allen Lufthansa Konzernairlines zusammen 142,335 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zehn Prozent.