Lufthansa meldet Mai Zahlen

Mit der Lufthansa flogen im Mai 2012 mit 6,781 Millionen Fluggästen 0,1 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Mai 2011 um 1,2 Prozent auf 16,990 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 13,151 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich leicht um 0,8 Prozentpunkte auf unbefriedigende 77,4 Prozent. Lufthansa Cargo muss bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 12,3 Prozentpunkten melden, transportiert wurden im Mai 144.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 0,3 Prozentpunkte auf 9,227 Millionen Fluggäste.