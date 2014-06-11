Lufthansa meldet Mai Zahlen

Mit der Lufthansa flogen im Mai 2014 7,133 Millionen Fluggäste, das waren 2,8 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Mai 2013 um 3,3 Prozent auf 18,295 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 4,3 Prozent auf 14,315 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich leicht um 0,7 Prozentpunkte auf 78,2 Prozent. Lufthansa Cargo muss bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 3,1 Prozent melden, transportiert wurden im Mai 140.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 2,5 Prozent auf 9,643 Millionen Fluggäste.