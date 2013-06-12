Lufthansa meldet Mai Zahlen

Mit der Lufthansa flogen im Mai 2013 6,906 Millionen Fluggäste, das waren 0,9 Prozentpunkte mehr als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Mai 2012 um 4,2 Prozentpunkte auf 17,716 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet, die Nachfrage verbesserte sich um 4,5 Prozentpunkte auf 13,738 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich leicht um 0,2 Prozentpunkte auf unbefriedigende 77,5 Prozent. Lufthansa Cargo muss bei den Frachttonnagen eine Abnahme von 2,2 Prozentpunkten melden, transportiert wurden im Mai 144.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 0,8 Prozentpunkte auf 9,377 Millionen Fluggäste.