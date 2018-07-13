Lufthansa meldet Junizahlen

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Mit der Lufthansa German Airlines flogen im Juni 2018 mit 6,482 Millionen Fluggästen 9,2 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juni 2017 um 4,7 Prozent auf 17,529 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 4,9 Prozent auf 14,750 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf solide 84,1 Prozent verbessert.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Kranich Airline 33,426 Millionen Passagiere, das waren 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 11,8 Prozent auf 13,255 Millionen Fluggäste. Mit den Fluggesellschaften im Lufthansa Konzern flogen im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 66,908 Millionen Passagiere, das waren 11,9 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2017.