Lufthansa meldet Junizahlen

Lufthansa Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Mit der Lufthansa flogen im Juni 2017 mit 5,972 Millionen Fluggästen 2,7 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Vorjahresmonat.

Das Angebot wurde gegenüber dem Juni 2016 um 0,5 Prozent auf 16,744 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um vier Prozent auf 14,061 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 2,9 Prozentpunkte auf solide 84,0 Prozent verbessert.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres flogen mit der Kranich Airline 31,225 Millionen Passagiere, das waren 4,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Konzernweit stiegen die Passagierzahlen um 18,0 Prozent auf 11,980 Millionen Fluggäste. Dieser starke Anstieg ist durch die Integration von Brussels Airlines zu erklären. Mit den Fluggesellschaften im Lufthansa Konzern flogen im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 59,990 Millionen Passagiere, das waren 17,2 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2016.