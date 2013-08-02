Lufthansa meldet Halbjahresverlust

Die Lufthansa musste im ersten Halbjahr 2013 Federn lassen. Die grösste Airline Europas musste einen EBIT Verlust von 79 Millionen Euro bekannt geben, ein Jahr zuvor resultierte ein kleiner Vorsteuergewinn von 87 Millionen Euro.

Der Gesamtumsatz aus allen betrieblichen Tätigkeiten ging um 66 Millionen Euro auf 15,518 Milliarden Euro zurück. Die Kosten haben sich um 155 Millionen Euro auf 15,519 Milliarden Euro verteuert. Der operative Halbjahresverlust gibt der Konzern mit einer Million Euro an, im ersten Halbjahr 2012 erwirtschaftete der Lufthansa Konzern einen operativen Gewinn von 204 Millionen Euro. Das Konzernergebnis beziffert Lufthansa auf Minus 204 Millionen Euro, Ende Juni 2012 resultierte noch ein kleiner Gewinn von 50 Millionen Euro.

Die Tochterunternehmung Swiss steuerte einen operativen Halbjahresgewinn von 63 Millionen Euro bei und Austrian erwirtschaftete im ersten Halbjahr einen operativen Verlust von 35 Millionen Euro.