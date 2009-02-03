Lufthansa meldet Gewinn für 2008
03.02.2009 PSEN
Trotz weltweiter Wirtschaftskrise erwartet die Deutsche Lufthansa, dass sie das letzte Geschäftsjahr erfolgreich abschliessen kann.
Trotz weltweiter Wirtschaftskrise erwartet die Deutsche Lufthansa, dass sie das letzte Jahr erfolgreich abschliessen kann.
Die Fluggesellschaft sagte, das Betriebseinkommen werde sich auf schätzungsweise 1,3 Milliarden Euro belaufen. Dank den sinkenden Treibstoffpreisen in der zweiten Jahreshälfte konnte das von der Airline gesetzte Ziel von 1,1 Milliarden sogar übertroffen werden. Dennoch wird Lufthansa die Situation auf dem Markt im Auge behalten und genau studieren. Die detaillierten Jahreszahlen sollen am 11. März veröffentlicht werden.