Lufthansa meldet Februarzahlen

Lufthansa Boeing B747-8 (Foto: Lufthansa)

Die Lufthansa German Airlines konnten im Februar 2019 insgesamt 4,513 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit dem Vorjahresfebruar ist das ein Plus von 0,3 Prozent.

Das Angebot wurde bei Lufthansa German Airlines verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 5,4 Prozent auf 13,944 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 5,4 Prozent auf 10,590 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor blieb mit 75,9 Prozent unverändert.

Die Passagierzahlen für den ganzen Lufthansa Konzern konnten im Februar 2019 um 1,9 Prozent auf 8,928 Millionen Fluggäste gesteigert werden, das entspricht einem Wachstum von 1,9 Prozent.