Lufthansa meldet Februarzahlen

Lufthansa Airbus A380 (Foto: Airport Authority Orlando)

Lufthansa konnte im Februar 2017 insgesamt 4,252 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresfebruar einem Wachstum von 1,7 Prozent.

Das Angebot wurde verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 1,7 Prozent auf 12,639 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verbesserte sich um 2,7 Prozent auf 9,564 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor verbesserte sich um 2,7 Prozentpunkte auf 75,7 Prozent, im Branchenvergleich ist dies immer noch eine relativ tiefe Auslastung.

Konzernweit konnten die Passagierzahlen im Februar 2017 um 12,4 Prozent auf 7,766 Millionen Fluggäste gesteigert werden.