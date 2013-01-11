Lufthansa meldet Dezemberzahlen

Lufthansa konnte im Dezember 2012 5,032 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einer Abnahme von 7,3 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde gegenüber dem Dezember 2011 um 8,5 Prozentpunkte auf 13,478 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage verschlechterte sich um 7,4 Prozentpunkte auf 10,347 Milliarden Sitzplatzkilometer. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf unbefriedigende 76,8 Prozent verschlechtert. Lufthansa Cargo musste bei den Frachttonnagen eine Abnahme von elf Prozentpunkte bekannt geben, transportiert wurden im Dezember 2012 134.000 Tonnen Luftfracht. Konzernweit gingen die Passagierzahlen im Dezember 2012 um 5,1 Prozentpunkte auf 7,082 Millionen Fluggäste zurück. Bei der Lufthansa Passage stiegen im letzten Jahr 74,740 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einem Plus von 2,4 Prozentpunkten. Im 2012 transportierten die Konzernairlines gesamthaft 103,051 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,4 Prozentpunkten.