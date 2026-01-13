Lufthansa kooperiert mit Starlink

Lufthansa Boeing 747-8I (Foto: Lufthansa)

Lufthansa Group kooperiert neu mit Starlink: Highspeed-Internet auf allen Flotten bei allen Airlines wird damit möglich.

Die Lufthansa Group investiert weiter in das Premium Kundenerlebnis und stattet ab 2026 alle rund 850 Flugzeuge der Gruppe mit einem leistungsstarken Highspeed-Internetzugang aus, sowohl innerhalb der bestehenden Flotte als auch bei allen neuen Flugzeugen. Partner für die umfassende Aufrüstung ist der führende Anbieter Starlink, der die derzeit schnellste Inflight-Internetverbindung der Branche bietet. Das System basiert auf Satellitentechnologie und ermöglicht auch in der Luft eine Online-Nutzung wie am Boden.

Durch eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit werden so künftig Streaming, Cloud-basiertes Arbeiten und weitere Highspeed-Anwendungen während des Fluges ermöglicht. Das neue Internet-Angebot wird für alle Statuskunden und Travel-ID-Nutzer kostenfrei sein – und das über alle Reiseklassen hinweg. Die Lufthansa Group wird damit zur größten Airline-Gruppe in Europa, die ihre Flotte mit dem modernsten Highspeed-Internet aufrüstet – niemand sonst wird mehr Flugzeuge mit Starlink-Technologie ausstatten.

Die Kooperation ist Bestandteil der umfangreichen Investitionen der Lufthansa Group in neue Flugzeuge sowie Premium Produkt- und Serviceinnovationen entlang der gesamten Reisekette.

„In unserem Jubiläumsjahr, in dem wir den 100. Geburtstag von Lufthansa feiern, haben wir uns für all unsere Fluggesellschaften für die Einführung einer neuen Highspeed-Internetlösung von Starlink entschieden. Die Lufthansa Group geht damit den nächsten Schritt und setzt einen entscheidenden Meilenstein für das Premium Reiseerlebnis unserer Kunden. Konnektivität an Bord spielt heute eine wichtige Rolle, und mit Starlink investieren wir nicht nur in das beste Produkt auf dem Markt, sondern auch in die Zufriedenheit unserer Passagiere", so Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer der Lufthansa Group.

Bereits im zweiten Halbjahr 2026 beginnt die sukzessive Einführung von Starlink an Bord der Lufthansa Group, bis 2029 wird die gesamte Flotte mit dem neuen Konnektivitätsangebot ausgestattet. Weitere Details werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

LH Group